Pellicani | Mestre è collassata Servono negozi piano casa e sicurezza

Da veneziatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pellicani, giornalista e già esponente politico, si presenta alle prossime elezioni comunali di Venezia, previste per il 24 e 25 maggio. In un’intervista, ha affermato che Mestre sta attraversando un momento di forte crisi, definendola “collassata”, e ha sottolineato la necessità di interventi su negozi, piano casa e sicurezza. Attualmente, Pellicani è impegnato nella corsa elettorale e nella gestione della Fondazione dedicata a suo padre.

Nicola Pellicani, giornalista, già consigliere comunale, deputato (2018-2022) e anima della Fondazione intitolata a suo padre Gianni e del Festival della Politica, corre per il consiglio comunale alle elezioni in programma a Venezia il 24 e 25 maggio. Lo fa come capolista del Partito democratico.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Notizie correlate

“Servono incentivi e un piano casa“Lucchesi attratti dall’entroterra, centro storico blindato e "prezzi onirici" che falsano il mercato: il fondatore di Essegi Immobiliare Giuliano...

Sicurezza dei fiumi e cemento, confronto sul nuovo Piano: "Nessuna guerra tra enti, servono regole certe"La riunione ha coinvolto oltre 150 tecnici di Comuni, Unioni di Comuni ed enti competenti, con l’obiettivo di favorire un confronto sulle...

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.