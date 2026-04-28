Pellicani | Mestre è collassata Servono negozi piano casa e sicurezza

Pellicani, giornalista e già esponente politico, si presenta alle prossime elezioni comunali di Venezia, previste per il 24 e 25 maggio. In un’intervista, ha affermato che Mestre sta attraversando un momento di forte crisi, definendola “collassata”, e ha sottolineato la necessità di interventi su negozi, piano casa e sicurezza. Attualmente, Pellicani è impegnato nella corsa elettorale e nella gestione della Fondazione dedicata a suo padre.

Nicola Pellicani, giornalista, già consigliere comunale, deputato (2018-2022) e anima della Fondazione intitolata a suo padre Gianni e del Festival della Politica, corre per il consiglio comunale alle elezioni in programma a Venezia il 24 e 25 maggio. Lo fa come capolista del Partito democratico.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate “Servono incentivi e un piano casa“Lucchesi attratti dall’entroterra, centro storico blindato e "prezzi onirici" che falsano il mercato: il fondatore di Essegi Immobiliare Giuliano... Sicurezza dei fiumi e cemento, confronto sul nuovo Piano: "Nessuna guerra tra enti, servono regole certe"La riunione ha coinvolto oltre 150 tecnici di Comuni, Unioni di Comuni ed enti competenti, con l’obiettivo di favorire un confronto sulle...