Messina Russo svela la giunta | una squadra di tecnici per il rilancio

Da ameve.eu 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Messina è stata annunciata una nuova giunta composta principalmente da tecnici incaricati di gestire il bilancio e l'economia della città. La formazione, presentata dal sindaco, non prevede la presenza di consiglieri eletti. La composizione del team solleva questioni sulla gestione delle liste elettorali e sulla rappresentanza politica all’interno dell’amministrazione. La presentazione è avvenuta attraverso una conferenza stampa ufficiale.

? Cosa scoprirai Chi sono i tecnici scelti per gestire il bilancio e l'economia?. Come influirà la giunta senza consiglieri sulla gestione delle liste elettorali?. Quali interventi concreti sono previsti per i 48 villaggi di Messina?. Perché la separazione tra tecnici e politici è la chiave strategica?.? In Breve Daniele Rupo gestirà bilancio, sviluppo economico e rapporti con l'Europa.. Giuseppe Ingrao coordinerà legalità, tributi e trasparenza amministrativa.. Anna Maria Passaseo si occuperà di welfare e diritti sociali.. Domizia Arrigo dirigerà l'ambito educativo e le comunità educanti.. Antonella Russo ha svelato oggi alle ore 21:40 presso la libreria Feltrinelli di Messina l’elenco completo degli assessori che guideranno la sua coalizione di centrosinistra verso il governo cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu

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