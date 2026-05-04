Amministrative il centrosinistra presenta squadra e programma | Antonella Russo punta su competenze e rilancio della città

Il centrosinistra ha presentato questa mattina alla Libreria Feltrinelli la squadra e il programma per le prossime amministrative. La candidata sindaca, Antonella Russo, ha annunciato un team composto da tecnici, accademici e professionisti, con l’obiettivo di rilanciare la città. La lista comprende i nomi dei candidati e i principali punti del progetto amministrativo, che punta a un nuovo sviluppo locale.

Una squadra di tecnici, accademici e professionisti per provare a ridisegnare il futuro di Messina. È la proposta messa in campo dal centrosinistra a sostegno della candidata sindaca Antonella Russo, presentata questa mattina alla Libreria Feltrinelli insieme al programma amministrativo e ai nomi.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni, il centrosinistra punta su Antonella Russo Antonella Russo scelta dal centrosinistra per le amministrative: "La nostra proposta politica è solida"L'avvocato, dopo un lungo confronto e difficile nel Pd, lancia la sfida a Basile, Scurria e Sciacca nella corsa a sindaco della città “In questi anni... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Corsa al Comune di Messina, il centrosinistra presenta le liste: Russo punta sul gioco di squadra e valorizzazione dei territori; Amministrative Messina, Antonella Russo presenta le liste e gli assessori; VIDEO | Squadra pronta e progetto definito: Russo chiude la fase del deposito liste; Messina: Depositate le liste della coalizione di centrosinistra. Le dichiarazioni della candidata sindaca Antonella Russo. Elezioni comunali Messina, Russo presenta la squadra degli assessori e i punti cardine del programma elettoraleLunedì mattina alle ore 10, presso la Libreria Feltrinelli di via Ghibellina 32, a Messina, il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Antonella Russo, terrà una conferenza stampa per pr ... strettoweb.com Messina, il centrosinistra presenta i candidati alle circoscrizioni | NOMIUna squadra radicata nei quartieri, con esperienze diverse ma unite da un obiettivo comune: riportare al centro le esigenze reali dei cittadini e mettere in atto il decentramento amministrativo. Il ce ... strettoweb.com Clara Crocè. Rousseau · Nuvole Bianche. Cara Antonella Russo Il Comune NON può fissare un salario minimo “autonomo” In Italia il salario minimo legale non esiste ancora per legge nazionale. Negli appalti pubblici, però, esiste già un vincolo: le imprese de - facebook.com facebook