Amministrative il centrosinistra presenta squadra e programma | Antonella Russo punta su competenze e rilancio della città

Da messinatoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrosinistra ha presentato questa mattina alla Libreria Feltrinelli la squadra e il programma per le prossime amministrative. La candidata sindaca, Antonella Russo, ha annunciato un team composto da tecnici, accademici e professionisti, con l’obiettivo di rilanciare la città. La lista comprende i nomi dei candidati e i principali punti del progetto amministrativo, che punta a un nuovo sviluppo locale.

Una squadra di tecnici, accademici e professionisti per provare a ridisegnare il futuro di Messina. È la proposta messa in campo dal centrosinistra a sostegno della candidata sindaca Antonella Russo, presentata questa mattina alla Libreria Feltrinelli insieme al programma amministrativo e ai nomi.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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