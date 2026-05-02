Il candidato ha presentato la sua squadra e il programma, con un’attenzione particolare ai servizi pubblici e alle aree periferiche. Sono stati annunciati i nomi dei tecnici che supporteranno la futura amministrazione. Tra gli obiettivi principali ci sono interventi di riqualificazione delle zone meno centrali e iniziative per sostenere il commercio locale. La presentazione si è concentrata su progetti concreti e sulle priorità del nuovo assetto amministrativo.

? Cosa scoprirai Chi sono i tecnici scelti per guidare la futura giunta?. Come verranno riqualificate le zone periferiche e il commercio locale?. Quali risorse verranno destinate ai servizi pubblici e alla mobilità?. In che modo la nuova squadra gestirà il bilancio comunale?.? In Breve Conferenza stampa presso libreria Feltrinelli lunedì 4 maggio ore 10. Presentazione assessori e deleghe basate su competenze tecniche specifiche. Focus su mobilità, verde pubblico, sport e politiche per i giovani. Strategie per rilancio commercio di quartiere e gestione bilancio locale.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Russo svela la squadra e il programma: focus su servizi e periferie

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