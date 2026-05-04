A Messina il volto di Sant’Annibale torna visibile grazie a una ricostruzione digitale realizzata con tecnologie all’avanguardia. La procedura è stata condotta da esperti incaricati dall’autorità religiosa locale, che ha supervisionato le operazioni di ricognizione canonica. La ricostruzione si basa su elementi fisici e immagini storiche, con l’obiettivo di restituire un volto fedele al santo. La presentazione si è svolta in un contesto di cerimonia ufficiale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la tecnologia a ricostruire il volto del Santo?. Chi sono le autorità religiose che hanno guidato la ricognizione canonica?. Dove sarà collocato definitivamente il corpo dopo le celebrazioni?. Perché i tecnici hanno utilizzato il silicone platinico per le mani?.? In Breve Tecnico Lineo Tabarin ha usato scansione digitale e silicone platinico per il volto.. Il corpo resterà esposto nella Basilica di via Santa Cecilia fino al 12 maggio.. Trasferimento definitivo del corpo nella nuova cripta previsto per il 1 giugno.. Partecipazione di Monsignor Giovanni Accolla e del superiore Bruno Rampazzo.. Il corpo di Sant’Annibale Maria di Francia è tornato visibile alla comunità messinese il 2 maggio presso la Basilica di Sant’Antonio, segnando l’inizio ufficiale delle celebrazioni per il centenario della sua morte.🔗 Leggi su Ameve.eu

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