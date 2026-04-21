A Messina, il Palacultura si prepara a ospitare un debutto teatrale che affronta il tema del bullismo attraverso una narrazione intensa. La rappresentazione, intitolata Come pesci sugli scogli, è in programma per la sera del 29 aprile alle 21. La serata si concentra su un racconto che mette in luce le ferite invisibili della gioventù, con un approccio che unisce musica rap e riscatto.

Il Palacultura di Messina si prepara ad accogliere una narrazione intensa che affronta le ferite invisibili della gioventù, con il debutto teatrale di Come pesci sugli scogli previsto per la serata del 29 aprile alle ore 21. La messa in scena, frutto della produzione di Vaudeville e sostenuta dal Comune di Messina insieme alla Fondazione Messina per la Cultura, trasporrà sulla scena l’opera letteraria di Simona Moraci sotto la direzione artistica di Alessandro Alù. L’appuntamento non si limiterà alla platea generale, poiché il mattino successivo, il 30 aprile, lo spazio di viale Boccetta 373 sarà riservato agli studenti per una replica dedicata esclusivamente al mondo scolastico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, il teatro sfida il bullismo: debutto tra rap e riscatto

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