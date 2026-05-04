Merz sfida Trump | Non sarò un ciottolo lucido dopo le minacce

Un nuovo scontro tra un politico e l’ex presidente degli Stati Uniti si è verificato nelle ultime ore, con il primo che ha risposto alle minacce rivoltegli. Nel frattempo, si fa chiarezza sui possibili effetti dei recenti dazi americani sull’industria automobilistica tedesca e si conoscono i motivi del blocco nella consegna dei missili Tomahawk. Le vicende sono al centro dell’attenzione per i loro risvolti economici e strategici.