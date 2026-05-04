L'interprete di Miranda Priestly ha condiviso la sua opinione sul modo in cui si ha la tendenza a raccontare le storie sul grande schermo. Il Diavolo veste Prada 2 sta ottenendo un enorme successo ai box office e Meryl Streep, interprete di Miranda Priestly, ha ora spiegato perché ama molto il ruolo della direttrice di Runway. L'attrice premio Oscar ha inoltre condiviso la sua critica all'influenza avuta dal MCU sul cinema contemporaneo. I cambiamenti avvenuti nel cinema a causa del MCU Meryl Streep, in un'intervista rilasciata a Hits Radio Breakfast Show, ha commentato i nuovi lati di Miranda che sono rappresentati nel sequel attualmente nelle sale.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Meryl Streep: "'Marvelizzare' i film rende i personaggi noiosi"

Meryl Streep non è sempre stata felice del suo nome…

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