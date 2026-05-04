Un'attrice famosa ha commentato il modo in cui vengono spesso rappresentati i personaggi nei film, dicendo che si tende a idealizzare le pellicole e a semplificare i personaggi in stereotipi. Ha aggiunto che questa rappresentazione può risultare noiosa. Durante un’intervista, ha anche parlato del suo apprezzamento per la complessità del ruolo interpretato nel sequel di un film molto noto.

L’attrice de Il diavolo veste Prada 2 ha dichiarato in una recente intervista di apprezzare la complessità del suo personaggio. Miranda Priestly, interpretata da Meryl Streep, ha sempre resistito a facili categorizzazioni: da capo scontrosa a personaggio profondamente comprensivo. La complessità di un personaggio non è che un dono per il cinema moderno. questo l’attrice lo sottoscrive con forza. La celebrazione di una visione realistica. Durante una conversazione con il programma radiofonico Hits Radio Breakfast Show, l’intervistatrice Fleur East ha commentato il sequel. In particolare ha sottolineato come il film esplori ulteriormente un lato più tenero della direttrice di Runway in un modo che risulta particolarmente intimo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Meryl Streep afferma che “tendiamo a ‘marvelizzare’ i film, riducendo i personaggi a stereotipi: “È così noioso”

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