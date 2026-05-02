Meryl Streep contro i cinecomic | Film ormai Marvel-izzati che noia non come Miranda Priestly

L’attrice ha espresso critiche rivolte ai film di supereroi, definendoli ormai troppo simili tra loro e privi di originalità. Durante un’intervista radiofonica, insieme ad altre attrici, ha commentato il modo in cui il genere cinematografico si sia evoluto, sottolineando la ripetitività delle trame e l’eccessiva presenza di effetti speciali. Le sue parole hanno suscitato discussioni nel mondo dello spettacolo e tra gli appassionati di cinema.

Intervenuta nel programma radiofonico Hits Radio Breakfast Show, assieme ad Anne Hathaway ed Emily Blunt, nell’ambito della promozione di Il diavolo veste Prada 2, Meryl Streep ha lanciato una critica netta ai cinecomic e in generale ai film dedicati ai supereroi che, secondo l’attrice premio Oscar, hanno portato a una semplificazione eccessiva dei personaggi. L’accusa? Queste super produzioni tendono ormai a presentare eroi e villain troppo definiti, perdendo tutte quelle sfumature che rendono i personaggi davvero interessanti. A domanda precisa della conduttrice Fleur East, che le ha chiesto di commentare il lato più umano di Miranda.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Meryl Streep contro i cinecomic: “Film ormai Marvel-izzati, che noia” (non come Miranda Priestly) Notizie correlate Meryl Streep, il ritorno di Miranda Priestly comincia da una camicia audaceIn queste settimane, mentre il conto alla rovescia per Il Diavolo veste Prada 2 si fa sempre più serrato, Meryl Streep sembra aver già iniziato a... Goodhairday: Meryl Streep, dal candido short cut versione 2026 di Miranda Priestly ai capelli come messaggio hair positiveMeryl Streep, l'iconico short cut di Miranda Oltre le mise super glamour delle protagoniste, le beautyhaolic stanno studiando da mesi le acconciature... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Meryl Streep: le case-rifugio della grande attrice (ora di nuovo al cinema con Il Diavolo veste Prada 2; Meryl Streep: Che fatica stare sui tacchi di Miranda, ormai ho l’alluce valgo; Il Diavolo veste Prada 2, Meryl Streep: Sarò ancora più cattiva - 24/04/2026; Meryl Streep: La moda esisterebbe senza le persone gay?. Meryl Streep contro i cinecomic: Film ormai Marvel-izzati, che noia (non come Miranda Priestly)C'è qualcosa del cinema contemporaneo che Meryl Streep proprio non sopporta e lo ha detto senza mezzi termini, riferendosi ai cinecomic Marvel. cinemaserietv.it Secondo Meryl Streep i film sono noiosi perché «marvelizzati»In realtà David Frankel ruba una metafora di Anne Hathaway. L’abbiamo incontrato per farci dire cos’è cambiato, com’è stato tornare a dirigere Meryl & Co., qual è il suo segreto per una commedia ... rollingstone.it Un milione di ragazze ucciderebbe per questo posto. Non perderti Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, Il diavolo veste prada 2 è ora, finalmente, al Cinema Romano. Biglietti: https://www.circuitocinema.com/film/il-diavolo-veste-prad - facebook.com facebook Svelate le stelle per Emily Blunt e Stanley Tucci sulla Walk of Fame. La cerimonia a Los Angeles con Meryl Streep, Matt Damon, Robert Downey Jr e Dwayne Johnson. #ANSA x.com