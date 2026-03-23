Lukaku può lasciare il Napoli? Spunta un’indiscrezione che prende quota
Il futuro di Romelu Lukaku torna al centro dell’attenzione. L’attaccante del Napoli, secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, potrebbe valutare un ritorno in Belgio. Il legame con l’Anderlecht, club dove è cresciuto, resta infatti molto forte. Al momento c’è ancora un anno di contratto con il Napoli, ma lo scenario resta più che aperto. Legame Lukaku-Belgio e la situazione con il Napoli. Romelu Lukaku non ha mai nascosto il suo legame con il Belgio. In particolare con l’ Anderlecht, squadra in cui è cresciuto. L’idea di chiudere la carriera nel club di casa resta perciò forte. Attualmente Lukaku è legato al Napoli da un altro anno di contratto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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Leggo da più parti che #Lukaku lascerebbe il #Napoli a fine stagione per tornare in Belgio all' #Anderlecht. Mi sembra altamente improbabile. Big Rom ha un altro anno di contratto in azzurro da 7,7 milioni di euro, nell'Anderlecht il giocatore più pagato è Thor x.com