Il futuro di Romelu Lukaku torna al centro dell’attenzione. L’attaccante del Napoli, secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, potrebbe valutare un ritorno in Belgio. Il legame con l’Anderlecht, club dove è cresciuto, resta infatti molto forte. Al momento c’è ancora un anno di contratto con il Napoli, ma lo scenario resta più che aperto. Legame Lukaku-Belgio e la situazione con il Napoli. Romelu Lukaku non ha mai nascosto il suo legame con il Belgio. In particolare con l’ Anderlecht, squadra in cui è cresciuto. L’idea di chiudere la carriera nel club di casa resta perciò forte. Attualmente Lukaku è legato al Napoli da un altro anno di contratto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku può lasciare il Napoli? Spunta un’indiscrezione che prende quota

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Leggo da più parti che #Lukaku lascerebbe il #Napoli a fine stagione per tornare in Belgio all' #Anderlecht. Mi sembra altamente improbabile. Big Rom ha un altro anno di contratto in azzurro da 7,7 milioni di euro, nell'Anderlecht il giocatore più pagato è Thor x.com