Tra le dieci ' Imprese vincenti' anche quella del comparto imballaggi in legno di Mercato Saraceno

A Bologna si è svolto il quinto degli quindici incontri previsti nell’edizione di ‘Imprese vincenti’, il programma promosso dalla Divisione Banca dei territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, dedicato alle aziende di successo italiane. Tra le imprese presenti c’è anche quella del comparto degli imballaggi in legno di Mercato Saraceno, riconosciuta tra le dieci più performanti.

“Queste dieci Pmi sono vincenti perché esprimono concretamente la forza e la qualità del sistema produttivo di Emilia-Romagna e Marche e del Made in Italy" Dieci Pmi dell’Emilia-Romagna e delle Marche hanno testimoniato ad un’ampia platea di imprenditori i progetti di crescita in Italia e all’estero: per il comparto della meccanica l’emiliana Pulsar Industry di Spilamberto (Modena) e le romagnole Fida G. di San Giovanni in Marignano (Rimini) e F.lli Righini di Ravenna; per la moda la marchigiana Fessura Italia di Montegranaro (Fermo); per l’Aerospazio la Cgr di Parma, la Curti Costruzioni Meccaniche di Castel Bolognese (Ravenna) e la Dino... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

