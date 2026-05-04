Mercato Napoli due nomi dalla Premier per la difesa | l’idea del club

Il Napoli sta valutando possibili rinforzi per la difesa e si sta concentrando su alcuni giocatori provenienti dalla Premier League. Tra le opzioni sul tavolo c’è Cristhian Mosquera, un giovane difensore classe 2004 in uscita dall’Arsenal, come riferito oggi da Il Mattino. La società sta considerando questa pista per rafforzare il reparto arretrato con un profilo giovane e con esperienza internazionale.

In difesa il Napoli guarda ancora alla Premier League. Cristhian Mosquera, classe 2004 in uscita dall’Arsenal, rappresenta l’opzione per ringiovanire il reparto arretrato, come riportato oggi da Il Mattino. Il difensore spagnolo è considerato una risorsa interessante per chi vuole puntare sul progetto a lungo termine. Accanto a lui circola anche il nome di Manuel Ugarte, attualmente al Manchester United, che cerca maggiore continuità di impiego dopo una stagione da comparsa in Inghilterra. Difesa: Mosquera dall’Arsenal e Ugarte dal Manchester United. Ugarte ha un vantaggio concreto: ritroverebbe Rasmus Hojlund nello spogliatoio azzurro, il danese che proprio dopo l’esperienza ai Red Devils ha ritrovato continuità e rendimento con la maglia del Napoli.🔗 Leggi su Spazionapoli.it Mercato NapoliColpo Last Minute! Manna Supera l’Inter! Notizie correlate Mercato Napoli, Alisson Santos il simbolo della nuova strada intrapresa dal club: due i nomi sul taccuino per l’estateNico Gonzalez Juve, occhio al ritorno in estate che avrebbe del clamoroso! Sarebbe ideale per gli schemi di Spalletti, ma Simeone… Pellegrino punta... Mercato Napoli, Mittelstadt dello Stoccarda è l’ultima idea per la difesa! La mossa degli azzurriMercato Napoli, Mittelstadt dello Stoccarda è l’ultima idea per la difesa! La mossa degli azzurri Senesi Juve, ore calde per il futuro del difensore:... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli, Anguissa verso l'addio: è pronto Frattesi; Calciomercato Napoli: tutti i nomi dall’Udinese; Calciomercato Napoli, Zeballos e Atta: gli azzurri accelerano; Napoli, è tempo di futuro: Manna pianifica 5 colpi sul mercato! Da Juanlu Sanchez a Keinan Davis: tutti i nomi per il nuovo corso. Napoli, occhi sui giovani talenti: Atta resta nel mirino, Manna forte su AlajbegovicCalciomercato Napoli: Atta sfumato a gennaio per scelte tecniche, mentre per Alajbegovic è sfida aperta con altri club. internapoli.it La Gazzetta dello Sport-Il Napoli osserva due attaccanti: i nomiIl Napoli ha iniziato a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione; il ds Manna sta monitorando diversi aspetti soprattutto nel ruolo di punta che andrà ad alternarsi ... mondonapoli.it Mercato #Napoli, l'#Udinese spara alto per #Atta: possibile sconto grazie all’affare #Lucca https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Mercato-Napoli--l-Udinese-spara-alto-per-Atta--possibile-sconto-grazie-all%E2%80%99affare-Lucca--147670.asp - facebook.com facebook