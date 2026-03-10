Mercato Napoli Alisson Santos il simbolo della nuova strada intrapresa dal club | due i nomi sul taccuino per l’estate

Il mercato del Napoli si concentra sulla ricerca di nuovi talenti, con Alisson Santos che rappresenta un elemento chiave della strategia del club. La squadra ha messo nel mirino due giocatori per l’estate, puntando a un mix di giovani promesse e giocatori con esperienza. La nuova direzione tecnica del club si basa su investimenti mirati e sulla valorizzazione delle risorse più giovani.

Mercato Napoli, le ultime su Alisson Santos: il club insiste per chiudereIl mercato del Napoli ha visto come solo colpo in entrata Giovane, che si è già messo a disposizione di Antonio Conte.

L’Ajax parla spagnolo: la strategia del club olandese sul mercato è ormai chiara! Che nomi sul taccuino del direttore Cruijff!L’Ajax parla spagnolo: la strategia del club olandese sul mercato è ormai chiara! Che nomi sul taccuino del direttore Cruijff! Locatelli rinnova con...

Napoli, Alisson Santos piace anche ad Ancelotti: osservatori della Seleçao in Italia per seguirloIl Napoli si gode la crescita costante e continua di Alisson Santos, attaccante esterno arrivato in azzurro nel mercato di gennaio dallo Sporting CP.. tuttomercatoweb.com

Alisson Santos convince: Napoli pronto al riscatto da 19 milioniIl futuro di Alisson Santos sembra già scritto. L’esterno brasiliano, arrivato a Napoli durante l’ultima finestra di mercato, ha impiegato pochissimo tempo per conquistare spazio e fiducia ... forzazzurri.net

Napoli sulle tracce di Summerville: concorrenza internazionale per l’ala del West Ham Il mercato non dorme mai e anche il Napoli continua a monitorare profili interessanti in vista della prossima stagione. Tra i nomi finiti sotto osservazione c’è quello di Crysen - facebook.com facebook