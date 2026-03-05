Mercato Napoli Mittelstadt dello Stoccarda è l’ultima idea per la difesa! La mossa degli azzurri

Il Napoli sta valutando l'acquisto di Mittelstadt, difensore dello Stoccarda, come possibile rinforzo per la linea difensiva. La società azzurra ha avviato trattative per portare il giocatore in Italia in vista della prossima stagione. La decisione arriva dopo aver analizzato diverse opzioni di mercato, concentrandosi su profili che possano rafforzare il reparto difensivo. La trattativa è in fase avanzata.

Senesi Juve, ore calde per il futuro del difensore: quanta concorrenza per i bianconeri! Rog riparte dalla Croazia: ufficiale la nuova avventura per l’ex Cagliari! Ecco dove giocherà Konate Liverpool, occhio al futuro! Ci pensa anche il Real Madrid: su di lui si dice che. Malen giocatore del mese di febbraio in Serie A! L’attaccante della Roma vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month: ecco su chi ha avuto la meglio Como, Fabregas in conferenza in vista del Cagliari: «Mi aspetto una partita simile all’andata, con Pisacane abbiamo parlato... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Napoli, Mittelstadt dello Stoccarda è l’ultima idea per la difesa! La mossa degli azzurri WWE: L’ultima mossa legale dello stalker di Liv Morgan, la sua difesa si orienterà su infermità mentale.Il mondo del wrestling professionistico ha visto la sua dose di drammi legati agli stalker, ed è orribile vederli. Leggi anche: Mercato Cagliari, spunta l’idea Lovric per rinforzare il centrocampo: l’ultima mossa dei rossoblù e tutti i dettagli Aggiornamenti e notizie su Mercato Napoli. Argomenti discussi: Napoli su Mittelstadt: è guerra di mercato, tifosi in subbuglio!. Il Napoli torna su Mittelstadt dello Stoccarda: riavviati i contatti con l'entourageIl Napoli continua a muoversi con attenzione sul mercato internazionale e tra i profili seguiti per rinforzare la fascia sinistra torna d’attualità. tuttomercatoweb.com Calciomercato Napoli, torna di moda Mittelstadt! Primi contatti per il terzino dello StoccardaIl Napoli guarda con attenzione al mercato in vista della prossima estate e tra i profili monitorati per la fascia sinistra c’è Maximilian Mittelstädt, terzino dello Stoccarda ... tuttonapoli.net