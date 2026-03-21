Rudiger Juve pazza idea per la difesa | primi contatti con l’agente del difensore in scadenza col Real Madrid! Cosa succede

La Juventus ha avviato i primi contatti con l’agente di Rudiger, difensore in scadenza con il Real Madrid, per valutare un possibile trasferimento. La dirigenza sta considerando un intervento nel reparto difensivo, con l’obiettivo di rafforzare la rosa a disposizione di Spalletti. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati annunciati dettagli ufficiali.