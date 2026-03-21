Rudiger Juve pazza idea per la difesa | primi contatti con l’agente del difensore in scadenza col Real Madrid! Cosa succede
La Juventus ha avviato i primi contatti con l’agente di Rudiger, difensore in scadenza con il Real Madrid, per valutare un possibile trasferimento. La dirigenza sta considerando un intervento nel reparto difensivo, con l’obiettivo di rafforzare la rosa a disposizione di Spalletti. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati annunciati dettagli ufficiali.
Calciomercato Juve, Spalletti sui rinforzi estivi: «Non sono un idiota». Cosa intendeva Douglas Luiz riscattato dall’Aston Villa? Il centrocampista brasiliano sempre più al centro del progetto degli inglesi. Le ultime Daffara continua a brillare: il portiere di proprietà della Juventus convocato dall’Italia Under 21. I dettagli Juventus Next Gen, ufficiali le date dei playoff 2026: quando giocheranno i bianconeri di Brambilla. Il comunicato Canzi verso il Genoa: «Abbiamo un problema di testa. Dopo il Milan ci siamo guardate dentro» Juventus Women, Canzi non ha dubbi: «La scorsa stagione è stata memorabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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