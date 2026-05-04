Mercato Inter rebus sul futuro di De Vrij | i nerazzurri offrono il rinnovo ma attenzione all’interesse da diversi campionati

L’Inter sta discutendo il rinnovo contrattuale di De Vrij, con un’offerta sul tavolo. Nel frattempo, diverse squadre di altri campionati hanno manifestato interesse per il difensore olandese. La situazione resta in fase di valutazione, mentre il club valuta le prossime mosse per il giocatore. La decisione finale potrebbe influenzare le strategie di mercato in vista della prossima stagione.

Inter News 24 Mercato Inter, riflessioni in corso sul futuro di De Vrij: i nerazzurri offrono il rinnovo, ma attenzione all’interesse dall’estero. Il futuro della difesa dell’Inter passa inevitabilmente dalla decisione di Stefan de Vrij. Il centrale olandese, colonna della retroguardia che ha appena festeggiato il 21° scudetto, si trova di fronte a una scelta professionale decisiva. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo X: «Diversi club stranieri sono interessati a Stefan DeVrij come agente libero: Benfica, Olympiacos, club sauditi, turchi e di Premier League sono alla finestra». La situazione contrattuale del giocatore ingolosisce molte società, pronte ad assicurarsi un profilo di respiro internazionale senza pagare il costo del cartellino.🔗 Leggi su Internews24.com

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