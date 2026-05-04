Menopausa | esperti al centro di un nuovo incontro a Porto San Giorgio

Un incontro dedicato alla menopausa si è tenuto recentemente a Porto San Giorgio, coinvolgendo diversi professionisti del settore. Durante l’evento sono stati affrontati temi come l’effetto della menopausa sulle relazioni di coppia e sui disturbi psicosomatici. Sono stati inoltre spiegati i legami tra alimentazione e i cambiamenti fisici che accompagnano questa fase della vita. La discussione ha coinvolto esperti di diverse discipline.

? Cosa scoprirai Come influisce la menopausa sulle relazioni di coppia e sulla psicosomatica?. Quali esperti spiegheranno il legame tra nutrizione e cambiamenti fisici?. Perché la rassegna ha registrato il sold out nelle prime serate?. Come integrano la scienza medica con le arti performative durante l'evento?.? In Breve Evento l'11 maggio al Teatro Comunale di Porto San Giorgio. Relatori Filiberto Di Prospero, Massimo Peroni, Sara Del Papa e Lucia Zamponi. Interventi artistici di Massimo Girelli, Alessandra Doria e Chiara Andrenacci. Nuovi incontri sulla salute femminile programmati per il mese di ottobre. L’11 maggio alle ore 21 il Teatro Comunale di Porto San Giorgio ospiterà la prima serata della seconda rassegna dedicata alla menopausa, un evento che segue il successo delle tre serate sold out della passata edizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Menopausa: esperti al centro di un nuovo incontro a Porto San Giorgio Notizie correlate Porto San Giorgio: nuovo ricorso al Consiglio di StatoIl porto turistico di Porto San Giorgio si trova al centro di una nuova battaglia legale che riapre ferite già credute rimarginate. Porto San Giorgio: nasce DesTeenazioni, il nuovo rifugio per 800 giovaniUn nuovo polo multifunzionale per l’adolescenza sta per sorgere a Porto San Giorgio, con l’obiettivo di intercettare e supportare circa 800 ragazzi...