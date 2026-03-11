Porto San Giorgio | nuovo ricorso al Consiglio di Stato

A Porto San Giorgio è stato presentato un nuovo ricorso al Consiglio di Stato riguardante il porto turistico. La questione riguarda un procedimento legale che riguarda l’area portuale e coinvolge diverse parti interessate. La disputa si aggiunge a quelle già note e riaccende il dibattito sulla gestione e le autorizzazioni del porto. La decisione finale sarà presa dall’organo giudiziario competente.

Il porto turistico di Porto San Giorgio si trova al centro di una nuova battaglia legale che riapre ferite già credute rimarginate. Un nuovo ricorso è stato depositato contro la sentenza del Tar Marche, spingendo il Comune a costituirsi in giudizio innanzi al Consiglio di Stato. La decisione dei giudici amministrativi dorici, depositata a gennaio con il numero 822026, aveva confermato la legittimità dell’affidamento della gestione portuale alla società Sgds Multiservizi. Nonostante il precedente verdetto avesse respinto integralmente le contestazioni delle società Matteo e Paola Renzi & Co e Marinedì, chi pensava che i contenziosi fossero terminati dovrà ricredersi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto San Giorgio: nuovo ricorso al Consiglio di Stato Articoli correlati Porto, ricorso al Consiglio di Stato contro sentenza CartourL'azione legale è stata affidata all'avvocato Pasquale Biondi, che ha già condotto con successo l'iniziativa giudiziaria del sindacato nell'intricata... L'ovovia "vola" a Roma: la giunta fa ricorso al Consiglio di StatoGli assessori e il sindaco, nella seduta di oggi 14 gennaio, hanno deciso di presentare il ricorso sulle sentenze del Tar che bocciavano diverse... Tutto quello che riguarda Porto San Giorgio nuovo ricorso al... Temi più discussi: Palasport di Porto San Giorgio, avanti tutta con il restyling. Puntiamo a finire a novembre; Fiere e mercato sono identità ed economia, la sfida di Porto San Giorgio. Marcattili: Renderli ancora più attrattivi; Porto San Giorgio, Al posto tuo torna sul palco del teatro comunale; Porto San Giorgio, addio a don Gabriele Amurri. Palasport di Porto San Giorgio, avanti tutta con il restyling. «Puntiamo a finire a novembre»PORTO SAN GIORGIO Lavori al palazzetto, si procede spediti e si passa alla fase che riguarderà gli interni. Il sindaco, Valerio Vesprini ha commentato: «Il palas sarà ... corriereadriatico.it Piano spiaggia e Bolkestein: partecipato confronto con i balneari in sala consiliare a Porto San GiorgioPORTO SAN GIORGIO – A spiegare il percorso intrapreso dal Comune, il sindaco Vesrpini: «Avviata una ricognizione puntuale dello stato delle concessioni balneari: screening preliminare alla definizione ... cronachefermane.it Bellissimo pomeriggio ieri alla villa Napoleonica di Porto San Giorgio facebook