? Cosa scoprirai Cosa accadde realmente tra i vicoli di Colognola negli ultimi giorni di guerra?. Come hanno reagito gli abitanti locali di fronte a quelle scelte morali?. Chi sono i protagonisti che hanno vissuto quel cammino tra le strade?. Perché quella vicenda storica influenza ancora oggi la comunità del borgo?.? In Breve Presentazione alle ore 20.30 presso il Circolo Auser di Colognola ai Colli.. Docufilm di Giovanni Montagnana menzionato al Film Festival della Lessinia 2025.. Libro di Davide Cappelletti focalizzato su riflessioni morali e narrazione introspettiva.. Eventi correlati al Giardino Giusti il 2-3 maggio e in Piazza Carlo Alberto il 10 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Memoria di guerra a Colognola: libro e docufilm su Il Cammino

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