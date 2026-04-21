A Sona Il cammino | un pomeriggio tra docufilm libro e memoria storica

Il 26 aprile alle 17 nella Sala Consiglio di Sona si svolgerà un evento dedicato alla memoria e alla storia locale. La giornata prevede la proiezione del docufilm “Il Cammino” e la presentazione dell’omonimo libro scritto da Davide Cappelletti. L’appuntamento si inserisce in un momento di riflessione sulla memoria storica e sulle testimonianze legate al passato della zona. L’iniziativa coinvolge il pubblico interessato ad approfondire questi temi.

Il 26 aprile alle ore 17, presso la Sala Consiglio di Sona, si terrà un appuntamento dedicato alla memoria, alla storia e alla riflessione con la presentazione del docufilm “Il Cammino” e dell’omonimo libro di Davide Cappelletti. Il docufilm, diretto da Giovanni Montagnana e presentato al Film.🔗 Leggi su Veronasera.it

La Grande Chartreuse : le mystère des moines enfin dévoilé | Trésors du Patrimoine

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