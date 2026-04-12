San Giovanni ecco il libro su Pedro Losi ex sindaco tra memoria politica e storia del territorio

A San Giovanni Valdarno si è tenuta ieri pomeriggio la presentazione del libro dedicato a Pedro Losi, ex sindaco del territorio. L'evento si è svolto nel pomeriggio presso Palazzo d'Arnolfo, coinvolgendo presenti alcuni rappresentanti istituzionali e membri della comunità locale. Il volume intende ripercorrere aspetti della sua carriera politica e la storia del territorio in cui ha operato. La pubblicazione si inserisce tra le iniziative dedicate alla memoria politica e alle figure che hanno segnato il passato amministrativo locale.

Arezzo, 12 aprile 2026 – Si è svolta ieri pomeriggio, nella cornice di Palazzo d'Arnolfo, a San Giovanni Valdarno, la presentazione del volume “Un uomo di sinistra. Pedro Losi, 50 anni di vita personale e di azione politica in Valdarno”, scritto da Pierluigi Ermini e pubblicato da Aska Edizioni. L’iniziativa si inseriva nel cartellone della rassegna “Le piazze del sapere”, promossa dal Comune in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura e Unicoop Firenze – sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno. All’incontro hanno preso parte la sindaca Valentina Vadi, il presidente della Banca del Valdarno Credito Cooperativo Gianfranco Donato e il protagonista del volume Pedro Losi, già sindaco della città dal 1985 al 1995 e consigliere regionale dal 1995 al 2000.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giovanni, ecco il libro su Pedro Losi, ex sindaco, tra memoria politica e storia del territorio Leggi anche: “Brigante se more!” il nuovo libro di Arenare: la memoria del sud tra storia e cultura “Paternità”: all'Istituto di formazione politica "Pedro Arrupe" la presentazione del libro di Nino SammartanoLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Nino...