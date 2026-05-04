Meloni | Via soldati Usa da Italia? Scelta che non condividerei

Il presidente del Consiglio ha espresso riserve sulla possibilità di rimuovere le truppe statunitensi presenti nel paese, commentando che si tratta di una decisione che non condividerebbe. Ha inoltre dichiarato di essere preoccupata per le minacce avanzate dall’ex presidente degli Stati Uniti riguardo al ritiro delle forze militari americane dall'Italia. La questione ha suscitato discussioni tra gli osservatori e gli analisti politici.

“Preoccupata dalla minaccia di Trump di far lasciare l’Italia ai soldati americani? Non so dire che cosa accadrà, come ho detto tante volte noi sappiamo che da tempo gli Stati Uniti discutono di un loro disimpegno dell’Europa, che è la ragione per la quale penso che noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e dobbiamo crescere nella nostra capacità di dare risposte da questo punto di vista. Dopodiché, chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i cronisti prima di lasciare il summit della Cpe a proposito dell’annuncio del presidente americano Donald Trump sul ritiro di militari americani dalle basi europee, Italia inclusa.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni: "Via soldati Usa da Italia? Scelta che non condividerei" Meloni: Via soldati Usa da Italia Scelta che non condividerei Notizie correlate Conte sferza Meloni: ‘Board of Peace? Una scelta che non dà dignità all’Italia’Il governo continua a essere nel mirino delle opposizioni e, in particolare, del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che in una lunga... Leggi anche: Esclusivo – Parla David Pyne:”Trump ha avuto un ictus ed è ricattato da Netanyahu. Via i soldati Usa da Spagna e Italia” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Difesa non avvisata, Crosetto: Non penso che Trump ritirerà le truppe dall’Italia; Truppe Usa, in Italia 13mila soldati americani. Ma Palazzo Chigi è prudente: Niente allarmi immediati; Rubio viene in pace. La Difesa non teme sorprese, verso incontro con Meloni; Che succede se Trump ritira i militari Usa dall'Italia? Il nodo del personale amministrativo e il futuro della Nato. Meloni: Via soldati Usa da Italia? Scelta che non condividerei(LaPresse) – Preoccupata dalla minaccia di Trump di far lasciare l’Italia ai soldati americani? Non so dire che cosa accadrà, come ho detto tante volte noi sappiamo ... ilmattino.it Soldati Usa via da Italia, Meloni: non condividoNon so dire che cosa accadrà. Come ho detto tante volte, noi sappiamo che da tempo gli Stati Uniti discutono di un loro disimpegno dall’Europa. È la ragione per la quale penso che noi dobbiamo raffor ... ilroma.net Usa confermano: Marco Rubio in Italia da 6 a 8 maggio #usa x.com Meloni: «Soldati Usa via dalle basi italiane Non condivido disimpegno, l'Italia ha sempre mantenuto impegni» - facebook.com facebook