Giuseppe Conte critica duramente Meloni per aver istituito il Board of Peace, sostenendo che questa decisione danneggia la dignità dell’Italia. La sua opposizione si concentra anche su altri aspetti del governo, come le riforme della giustizia e le strategie comunicative. Conte ha accusato la premier di adottare scelte poco chiare e di creare confusione nel Paese. Durante un comizio, ha fatto riferimento alle recenti tensioni internazionali e alle ripercussioni sulla stabilità italiana. La polemica tra i due leader si intensifica giorno dopo giorno.

Il governo continua a essere nel mirino delle opposizioni e, in particolare, del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che in una lunga serie di interventi torna a contestare scelte politiche, strategia comunicativa nonché riforma della giustizia. Un affondo su più fronti che tiene insieme politica estera, referendum e rapporti con la magistratura. Il primo bersaglio è la partecipazione italiana al Board of Peace per Gaza con un ruolo da osservatore. Per Conte non cambia la sostanza: la presenza italiana, anche senza un ruolo operativo, resta “indegna”. Secondo l’ex premier non si tratterebbe di un organismo utile alla pacificazione, ma di “un comitato di affari” destinato a produrre effetti opposti rispetto agli obiettivi dichiarati, con il rischio di alimentare operazioni speculative a danno dei palestinesi e senza alcuna prospettiva reale di sviluppo sociale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Conte sferza Meloni: ‘Board of Peace? Una scelta che non dà dignità all’Italia’

