Un analista di sicurezza nazionale afferma che l’ex presidente avrebbe subito un ictus e sarebbe sotto ricatto da parte di un politico internazionale. Secondo quanto riferito, ci sarebbero state pressioni per rimuovere le forze militari statunitensi da alcuni paesi europei, tra cui Spagna e Italia. La fonte, con un passato militare e attualmente impegnata in un centro di studi sulla sicurezza, ha fornito queste informazioni in un’intervista esclusiva.

David T. Pyne è un analista di sicurezza nazionale e geopolitico, ex ufficiale di stato maggiore dell’esercito statunitense che oggi ricopre il ruolo di Deputy Executive Director presso la Task Force on National & Homeland Security. Oltre a questo incarico, Pyne è l’editore della newsletter The Real War e collabora regolarmente con riviste prestigiose come The National Interest. Profondo conoscitore delle dottrine militari e di intelligence, Pyne ha di recente criticato il capo del Pentagono Hegseth e il presidente Usa Donald Trump – dopo averli sostenuti in passato – per la loro svolta «neoconservatrice» e guerrafondaia. Lo abbiamo raggiunto per porgli qualche domanda.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Esclusivo – Parla David Pyne:”Trump ha avuto un ictus ed è ricattato da Netanyahu. Via i soldati Usa da Spagna e Italia”

“Trump sotto ricatto di Netanyahu o la guerra è un diversivo da Epstein”: la domanda di Travaglio

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