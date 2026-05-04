Meloni Salvini e le convulsioni del trumpismo italiano

Due figure di spicco del panorama politico italiano, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, sono spesso associate a un dibattito pubblico caratterizzato da posizioni e atteggiamenti che richiamano le dinamiche del trumpismo. Entrambi sono protagonisti di conversazioni e decisioni che attirano l’attenzione dei media e suscitano reazioni di diverso tipo tra il pubblico e gli altri attori politici. La loro presenza nel discorso pubblico si inserisce in un quadro di continui cambiamenti e tensioni.

Comincio a scrivere questo articolo senza sapere come lo concluderò, trattandosi di due protagonisti del dibattito pubblico, Donald Trump e Matteo Salvini, che rappresentano forse la massima espressione dell’imprevedibile, frenetica, nevrotica assurdità della politica di oggi. Due leader capaci di pronunciare la dichiarazione più solenne, rimangiarsela, riconfermarla, contraddirla e ribadirla con forza nello stesso lasso di tempo, quello che ai politici di una volta sarebbe bastato appena per dire «onorevoli colleghi». Anche per questo l’interazione tra i due, la prima di qualche significato, almeno a mia memoria, merita di essere studiata...🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Meloni, Salvini e le convulsioni del trumpismo italiano Notizie correlate Meloni paga le conseguenze del suo sconfinato amore per il trumpismo globaleSiamo un paese incredibile, un paese che ora si stringe intorno a Giorgia Meloni, presunta vittima innocente e indifesa di un attacco isterico di... I dubbi della Chiesa sul trumpismo del governo MeloniNon so quasi niente della chiesa cattolica e ancor meno del Papa, non capisco nulla di questioni ecclesiali né religiose, figuriamoci se adesso, alla... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cambio di strategia. Meloni, parla. Ma in Cdm volano stracci tra Giuli e Salvini; Lite Salvini-Giuli in Cdm sul piano casa. Furia di Meloni sui ministri: Basta spocchia; Il Governo vuole 100mila nuovi alloggi in 10 anni: ecco il piano; Tira la cacca agli str…. Il gioco per bimbi con Meloni, Salvini e La Russa. Cambio di strategia. Meloni, parla. Ma in Cdm volano stracci tra Giuli e SalviniLibera da Trump attacca Israele sulla Flotilla e risponde su (quasi) tutto. I suoi: È pronta a metterci la faccia, come sempre ... huffingtonpost.it Trump posta Salvini con Rubio pronto a vedere Meloni: tensioni e diplomazia tra Italia e Stati UnitiMentre il senatore Rubio è in arrivo a Roma per ricucire i rapporti con il governo Meloni, Donald Trump rilancia l'asse con Salvini. Sullo sfondo, le minacce di ritiro delle truppe USA, nuovi dazi sul ... msn.com Franco Rolandi. . MARCO TRAVAGLIO: “MELONI PUNTA ALLA LONGEVITÀ DEL GOVERNO, MA NON CI SONO PIÙ SOLDI. LEI E DRAGHI HANNO DILAPIDATO IL PNRR” - facebook.com facebook Meloni prepara il bilaterale con Rubio ma cerca sponde in Europa x.com