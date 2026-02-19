i dubbi della chiesa sul trumpismo del governo meloni

La Chiesa cattolica esprime dubbi sul sostegno del governo Meloni al trumpismo. La causa principale sembra essere la vicinanza tra alcuni esponenti politici italiani e le posizioni più dure di Donald Trump. La Chiesa ha manifestato preoccupazione per le conseguenze di questa alleanza, in particolare riguardo alle ingerenze politiche e ai valori tradizionali. Un vescovo ha commentato che questa scelta rischia di indebolire il ruolo di moralità pubblica della Chiesa stessa. La questione si inserisce nel dibattito più ampio sulla linea politica del governo.

Non so quasi niente della chiesa cattolica e ancor meno del Papa, non capisco nulla di questioni ecclesiali né religiose, figuriamoci se adesso, alla mia età, vorrei improvvisarmi vaticanista. Mi limito quindi a buttarla là, giusto come un dubbio, un’idea che mi ha sfiorato per un attimo, ma poi va’ a sapere. Insomma. Prima c’è stata tutta la polemica sul coinvolgimento della Conferenza episcopale nella campagna per il No al referendum sulla giustizia, che ovviamente la Cei ha smentito, causata dalla partecipazione del suo vicepresidente a un’iniziativa di Magistratura democratica. Poi c’è stata questa inusuale presa di distanza dal governo del segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, su una questione non proprio da nulla, come la partecipazione dell’Italia al Board of Peace di Donald Trump («Abbiamo preso nota che l’Italia parteciperà come osservatore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

