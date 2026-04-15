Zelensky arriva a Palazzo Chigi per incontro con Meloni La pioggia e l’ingresso in macchina – Il video

Il presidente ucraino è arrivato a Palazzo Chigi, dove ha incontrato la presidente del Consiglio. L’arrivo è avvenuto sotto la pioggia, con l’uso dell’auto per accedere alla sede. La visita si svolge in un momento di attenzione internazionale sulla situazione nel suo paese. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo ai contenuti dell’incontro.

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2026 Il Presidente ucraino è arrivato a Palazzo Chigi per l’incontro con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una forte pioggia nel momento dell’arrivo del corteo delle macchine del Presidente ucraino. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Ilaria Salis, l’Ungheria chiude il processo a carico dell’eurodeputata: «Potrebbe riaprirlo solo ripartendo da capo» – Il video Sorpresa: Schlein solidarizza con Meloni dopo l’attacco di Trump. «Nessun capo di Stato può permettersi di minacciare» – Il video La scelta di Meloni, a gamba tesa sul conflitto nel Golfo: «Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele» – I video «Pensavo che il senso fosse chiaro.🔗 Leggi su Open.online Zelensky arriva a Palazzo Chigi per incontro con Meloni. La pioggia e l’ingresso in macchina Notizie correlate Zelensky arriva a Palazzo Chigi per incontro con Meloni. La pioggia e l'ingresso in macchina(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2026 Il Presidente ucraino è arrivato a Palazzo Chigi per l'incontro con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ucraina, Zelensky arriva a Palazzo Chigi per incontrare MeloniLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Zelensky sbarca a Roma per incontrare Giorgia Meloni. L'elenco delle strade chiuse; Ucraina: Meloni ricevera' Zelensky mercoledi' 15 aprile a Palazzo Chigi; Zelensky in visita istituzionale a Roma, la viabilità; Zelensky in visita oggi a Roma, il programma del presidente dell’Ucraina. Zelensky arriva a Palazzo Chigi per incontro con Meloni. La pioggia e l’ingresso in macchina – Il video(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2026 Il Presidente ucraino è arrivato a Palazzo Chigi per l’incontro con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una forte pioggia nel momento dell’arrivo del ... msn.com Ucraina, Zelensky arriva a Palazzo Chigi per incontrare Meloni(LaPresse) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto oggi a Palazzo Chigi, il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Dopo il bilaterale sono ... ilmattino.it Zelensky arrivato a Palazzo Chigi per l'incontro con Meloni - facebook.com facebook Concluso il giro di nomine nelle partecipate, Palazzo Chigi deve decidere sul futuro di Caravelli, che scade a maggio come direttore dell’intelligence estera (Aise). Lui punta al rinnovo, ma non mancano i contendenti. Su Strategikon ( @Linkiesta) x.com