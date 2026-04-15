Zelensky arriva a Palazzo Chigi per incontro con Meloni La pioggia e l' ingresso in macchina

Il Presidente ucraino è giunto a Palazzo Chigi in mattinata, accompagnato dalla pioggia e arrivando in auto. Ha incontrato la Presidente del Consiglio italiana in un incontro programmato. La visita si è svolta nel rispetto delle procedure ufficiali e si è conclusa nel pomeriggio. Nessuna comunicazione è stata diffusa sui contenuti trattati durante l'incontro.

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2026 Il Presidente ucraino è arrivato a Palazzo Chigi per l'incontro con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una forte pioggia nel momento dell'arrivo del corteo delle macchine del Presidente ucraino. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Zelensky arriva a Palazzo Chigi per incontro con Meloni. La pioggia e l'ingresso in macchina Notizie correlate Ucraina, Zelensky arriva a Palazzo Chigi per incontrare MeloniLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Palazzo Chigi, oggi l'incontro con Zelensky. Il governo: "Ribadiremo sostegno"È tutto pronto a Palazzo Chigi per l'incontro fra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Padiglione russo alla Biennale, l’imbarazzo di Palazzo Chigi. E mercoledì Meloni vede Zelensky; Zelensky sbarca a Roma per incontrare Giorgia Meloni. L'elenco delle strade chiuse; Ucraina: Meloni ricevera' Zelensky mercoledi' 15 aprile a Palazzo Chigi; Zelensky in visita oggi a Roma, il programma del presidente dell’Ucraina. Ucraina, Zelensky arriva a Palazzo Chigi per incontrare Meloni(LaPresse) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto oggi a Palazzo Chigi, il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Dopo il bilaterale sono ... ilmattino.it Zelensky arriva a Palazzo Chigi per incontro con Meloni. La pioggia e l’ingresso in macchina(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2026 Il Presidente ucraino è arrivato a Palazzo Chigi per l’incontro con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una forte pioggia nel momento dell’arrivo del ... la7.it Zelensky arrivato a Palazzo Chigi per l'incontro con Meloni - facebook.com facebook Concluso il giro di nomine nelle partecipate, Palazzo Chigi deve decidere sul futuro di Caravelli, che scade a maggio come direttore dell’intelligence estera (Aise). Lui punta al rinnovo, ma non mancano i contendenti. Su Strategikon ( @Linkiesta) x.com