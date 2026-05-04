La premier ha commentato le recenti discussioni negli Stati Uniti riguardo a un possibile disimpegno in Europa, sottolineando che l’Italia ha sempre rispettato i propri impegni. Ha affermato che gli Stati Uniti stanno valutando questa possibilità da tempo e ha evidenziato l’esigenza di potenziare la sicurezza nazionale e migliorare le capacità di risposta del Paese. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di attenzione alle relazioni internazionali e alla difesa.

«Da tempo gli Stati Uniti discutono di un disimpegno in Europa, noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e crescere nella capacità di risposta. È una scelta che non dipende da me, personalmente non la condivido. L’Italia ha sempre mantenuto gli impegni, lo ha sempre fatto in ambito Nato anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, in Afghanistan come in Iraq. Alcune cose dette nei nostri confronti non le considero corrette». Così il premier Giorgia Meloni, da Erevan, commentando l’annuncio di Trump sul ritiro di militari americani dalle basi europee, Italia inclusa. Ha aggiunto di ritenere probabile un prossimo incontro con Rubio.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Meloni: «Non condivido il disimpegno Usa, l’Italia ha sempre mantenuto gli impegni»

Meloni: Non condivido disimpegno degli Usa, Italia ha sempre mantenuto impegni

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