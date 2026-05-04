Durante il vertice della Comunità Politica Europea a Yerevan, i leader di due paesi europei hanno firmato un accordo con l’obiettivo di controllare meglio l’immigrazione illegale. L’intesa prevede misure congiunte per rafforzare i controlli alle frontiere, coordinare le operazioni di respingimento e condividere informazioni tra i vari paesi membri. La firma segna un passo importante nella collaborazione tra le nazioni europee su questa tematica.

In occasione del vertice della Comunità Politica Europea (CPE) a Yerevan e su iniziativa della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, i leader di Albania, Armenia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Svezia, e Svizzera hanno adottato la dichiarazione congiunta allegata per ribadire il proprio impegno a collaborare per contrastare la migrazione illegale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni e Starmer guidano l’Europa: maxi accordo per fermare l’immigrazione illegale

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