trump contro meloni accuse shock su nato iran e immigrazione europa

Nelle ultime ore si sono registrate dichiarazioni molto dure tra un ex presidente degli Stati Uniti e il governo italiano, con accuse che coinvolgono questioni come la NATO, le politiche sull’Iran e la gestione dell’immigrazione europea. La polemica ha suscitato reazioni immediate da parte dei rappresentanti italiani, mentre il dibattito si è acceso su temi di politica internazionale e sicurezza. La disputa si inserisce in un quadro di tensioni tra i due paesi su questioni strategiche e di alleanze.

Roma - Scontro politico internazionale tra Stati Uniti e Italia, con dichiarazioni durissime di Trump contro Meloni, reazioni immediate della politica italiana e tensioni su Iran, Nato e immigrazione. Si accende il confronto tra Donald Trump e Giorgia Meloni, dopo le dichiarazioni rilasciate dal leader statunitense nel corso di un colloquio con il Corriere della Sera. Il tycoon si è detto “scioccato” dall’atteggiamento della premier italiana, accusandola di non sostenere gli Stati Uniti su dossier cruciali come la NATO e il contrasto al programma nucleare iraniano. “Pensavo fosse coraggiosa, mi sbagliavo”, ha dichiarato Trump, sottolineando come Meloni sia oggi “molto diversa da quella che credevo”.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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