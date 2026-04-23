Durante un incontro a Cipro, il primo ministro ha affrontato diversi temi chiave come la crisi energetica, la gestione dei conti pubblici e le politiche sull’immigrazione. In una conferenza stampa, ha illustrato le posizioni italiane sui principali problemi attuali, invitando l’Europa a trovare soluzioni condivise. L’evento si è svolto nel corso di una riunione informale tra i capi di Stato e di governo.

La premier ha esortato l’Ue a essere “molto più coraggiosa” a fronte della proposte di Ursula von der Leyen sul tema dell’energia Giorgia Meloni, nel punto stampa organizzato alla Riunione informale dei capi di Stato o di governo ad Agia Napa, Cipro, ha fatto il punto sugli ultimi temi fondamentali per l’Italia e l’Europa. “Dobbiamo trovare delle risposte, siamo venuti a cercarle qui. Penso che l'Europa debba essere molto più coraggiosa. Chiaramente apprezzo la proposta che ha fatto la Presidente della Commissione Europea sul tema dell'energia. È un passo in avanti. Non è un passo in avanti sufficiente”, ha detto la premier parlando della crisi energetica che sta colpendo tutti i Paesi a causa della chiusura di Hormuz.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crisi energetica, conti pubblici e immigrazione: Meloni a Cipro sprona l’Europa

Notizie correlate

Crisi energetica in Italia, il piano del governo Meloni: taglio delle accise, smart-working e mezzi pubbliciIl governo interviene contro il caro energia con il taglio delle accise e un piano per ridurre i consumi, mentre valuta più spesa pubblica per...

Leggi anche: Energia e flessibilità sui conti, Meloni a Cipro prova a scuotere l’Europa: «Serve più coraggio»

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Crisi energetica e conti pubblici: Meloni tra emergenza Golfo, manovra e vincoli UE; L’Ue e la bozza contro la crisi energetica: taglio del riscaldamento e incentivi per i mezzi pubblici; Conti pubblici, mercoledì 'caldo': attese stime Def e verdetto Eurostat; Conti pubblici, la guerra in Iran riapre il dossier Europa.

Crisi energetica, conti pubblici e immigrazione: Meloni a Cipro sprona l’EuropaLa premier ha esortato l’Ue a essere molto più coraggiosa a fronte della proposte di Ursula von der Leyen sul tema dell’energia ... ilgiornale.it

Crisi energetica, l'appello di Meloni per più flessibilità e sostegni miratiMeloni invita l'Europa a misure più forti sulla crisi energetica e non esclude uno scostamento di bilancio per far fronte a difesa e aiuti interni ... notizie.it

Un assaggio della crisi energetica che arriverà da noi. Se vi state chiedendo come mai in Europa finora non stiamo soffrendo così tanto la crisi, una risposta la trovate qui. Questo, per ora, è stato il mese del crollo delle importazioni petrolifere asiatiche. x.com

Voli cancellati, prezzi elevati e carenza di jet fuel. Come la crisi energetica influirà sulla prossima estate. Nello Sky Cube Stefania Pinna e Lorenzo Borga - facebook.com facebook