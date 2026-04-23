Crisi energetica conti pubblici e immigrazione | Meloni a Cipro sprona l’Europa

Da ilgiornale.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incontro a Cipro, il primo ministro ha affrontato diversi temi chiave come la crisi energetica, la gestione dei conti pubblici e le politiche sull’immigrazione. In una conferenza stampa, ha illustrato le posizioni italiane sui principali problemi attuali, invitando l’Europa a trovare soluzioni condivise. L’evento si è svolto nel corso di una riunione informale tra i capi di Stato e di governo.

La premier ha esortato l’Ue a essere “molto più coraggiosa” a fronte della proposte di Ursula von der Leyen sul tema dell’energia Giorgia Meloni, nel punto stampa organizzato alla Riunione informale dei capi di Stato o di governo ad Agia Napa, Cipro, ha fatto il punto sugli ultimi temi fondamentali per l’Italia e l’Europa. “Dobbiamo trovare delle risposte, siamo venuti a cercarle qui. Penso che l'Europa debba essere molto più coraggiosa. Chiaramente apprezzo la proposta che ha fatto la Presidente della Commissione Europea sul tema dell'energia. È un passo in avanti. Non è un passo in avanti sufficiente”, ha detto la premier parlando della crisi energetica che sta colpendo tutti i Paesi a causa della chiusura di Hormuz.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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