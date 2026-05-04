Meloni a Baku rilancia l’asse energetico con l’Azerbaigian | Più l’instabilità aumenta più serve rafforzare le certezze

Il presidente del consiglio ha visitato Baku, dove ha annunciato l’intenzione di rafforzare il legame energetico tra i due paesi. Durante l'incontro, ha affermato che con l’aumento dell’instabilità internazionale diventa necessario consolidare le relazioni e le certezze. Ha anche dichiarato di voler trasformare la collaborazione in un coordinamento politico stabile e duraturo. La visita si inserisce nel quadro delle attività diplomatiche volte a rafforzare i rapporti bilaterali.

«Abbiamo deciso di trasformare la nostra collaborazione in una sorta di coordinamento politico permanente ». È il passaggio chiave con cui il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sintetizza da Baku l’esito della visita ufficiale in Azerbaigian, la prima di un premier italiano dopo tredici anni. «Credo che fosse doveroso colmare questa mancanza». Accanto a lei, nel Palazzo Ganjlik, il presidente Ilham Aliyev, in un momento che segna un riallineamento esplicito su dossier energetici e sicurezza regionale. Meloni a Baku apre nuovi orizzonti. Meloni sottolinea il valore strategico della missione: « Più l’instabilità intorno a noi aumenta, e più è importante rafforzare le certezze che abbiamo, e la relazione tra Italia e Azerbaigian è certamente una di queste certezze».🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni a Baku rilancia l’asse energetico con l’Azerbaigian: «Più l’instabilità aumenta, più serve rafforzare le certezze» Notizie correlate Energia, Meloni in Azerbaigian: la premier prepara la missione a Baku per aumentare le forniture di gasLa presidente del Consiglio Meloni andrà in Azerbaigian in una missione dedicata al dossier energetico i primi di maggio. Leggi anche: Meloni: "Instabilità sta diventando normalità". E sul caro energia: "Andrò anche in Azerbaigian" Contenuti e approfondimenti Si parla di: Meloni a Cipro rilancia l'asse europeo della Nato e chiede un nuovo approccio sulle crisi energetiche. Meloni a Baku, forniture di energia azere sono state determinanti(Teleborsa) - Con l'Azerbaigian concordato coordinamento politico permanente. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Baku nelle dichiarazioni con il Presidente azero Ilham Aliyev s ... teleborsa.it Azerbaigian, Meloni: Forniture di Baku determinanti per l’ItaliaCosi' la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, da Baku, parlando durante le dichiarazioni congiunte con il presidente Ilham Aliyev ... affaritaliani.it