Energia Meloni in Azerbaigian | la premier prepara la missione a Baku per aumentare le forniture di gas

A maggio, la presidente del Consiglio si recherà in Azerbaigian per discutere di questioni energetiche. La visita si concentrerà sull’aumento delle forniture di gas provenienti dal paese caucasico. La missione è stata programmata nei primi giorni del mese e mira a rafforzare i rapporti in ambito energetico tra i due Paesi. La presidente del Consiglio ha annunciato ufficialmente questa visita senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

La presidente del Consiglio Meloni andrà in Azerbaigian in una missione dedicata al dossier energetico i primi di maggio. "Da quando è scoppiata questa crisi ci siamo occupati" di energia, ha detto ieri, "io me ne sono personalmente occupata recandomi prima in Algeria, recandomi poi nei Paesi del Golfo a garantire che questa nazione non avesse contrazioni intanto nell'approvvigionamento delle sue risorse energetiche fondamentali. La stessa cosa che farò in Azerbaigian tra un paio di settimane".🔗 Leggi su Fanpage.it

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