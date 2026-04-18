Durante la 76esima assemblea di Federalberghi, la premier ha commentato l’attuale situazione politica e economica, affermando che l’instabilità si sta consolidando come una condizione abituale. Ha anche annunciato che si recherà in Azerbaigian per affrontare il tema del caro energia. Le sue parole si sono concentrate sulla percezione di una situazione complessa e in evoluzione, senza approfondire dettagli specifici o motivazioni.

"L'instabilità che sta diventando la nostra normalità". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla 76esima assemblea di Federalberghi. "Mentre venivamo l'Iran ha annunciato di voler chiudere Hormuz, il quadro cambia continuamente e siamo al lavoro ogni minuto" per "la stabilizzazione di quadranti che si sono moltiplicati". "Affrontiamo la più difficile congiuntura" però penso che "dobbiamo anche farlo con una consapevolezza: che noi anche in questo contesto possiamo dimostrare di che pasta siamo fatti, perché la nostra storia parla per noi. Noi è nelle fasi più complicate, per paradosso che spesso abbiamo dato il meglio di noi stessi", ha continuato la premier.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Instabilità sta diventando normalità". E sul caro energia: "Andrò anche in Azerbaigian"

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