Concerto Tales on Tales | favole e racconti in musica al Conservatorio Scarlatti

Un concerto pensato per le famiglie, un momento ricreativo e di aggregazione per grandi e piccini nella Sala Ferrara del Conservatorio "A. Scarlatti" il 12 maggio 2026 alle ore 19,30. "Tales on Tales - Favole e Racconti in musica", questo il titolo dell'appuntamento che ha l'intento di promuovere.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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