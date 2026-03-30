Il Mito di Orfeo ed Euridice | concerto gratuito del Conservatorio Alessandro Scarlatti

Martedì 31 marzo alle 18, nella Sala Mannino del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo, si terrà un concerto gratuito dedicato al tema “Il Mito di Orfeo ed Euridice”. L’evento fa parte della stagione concertistica dell’istituzione e prevede l’esecuzione di brani ispirati alla celebre storia mitologica. L’ingresso è libero e l’appuntamento è aperto a tutti gli appassionati di musica.

Martedì 31 marzo alle ore 18 nella Sala Mannino del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo, nell’ambito della stagione concertistica dell’istituzione, verrà proposto il concerto “Il Mito di Orfeo ed Euridice”. L’ingresso è libero sino a esaurimento posti. Orfeo ed Euridice Opera in tre atti Christoph Willibald Gluck su libretto di Ranieri de’ Calzabigi Presentazione a cura di Paola Rubino. L’incontro di Gluck con Calzabigi (letterato, accademico, avventuriero, amico di Casanova, consigliere dell’imperatore, cui fece leggere il suo poema Orfeo, dal quale avrebbe poi tratto il libretto per l’opera di Gluck) segna la nascita della riforma del “dramma” musicale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - “Il Mito di Orfeo ed Euridice”: concerto gratuito del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” Articoli correlati "Orfeo ed Euridice", il mito dell’amore che sfida l’oltretomba torna in scenaVenerdì 27 febbraio va in scena alla Casa del Teatro di Faenza “Orfeo ed Euridice”, spettacolo della compagnia Il Baule Volante. “Orfeo ed Euridice” all’Opéra de Monte-Carlo: il mito rivive nella versione semiscenica di GluckL’appuntamento è fissato per mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 20, nel cuore di Monaco, in una serata che promette di unire tradizione e rilettura... Una raccolta di contenuti su Il Mito di Orfeo ed Euridice concerto... Temi più discussi: Drusilla Foer e il mito di Venere al Teatro Orfeo; mediterraneo, culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie: a martina franca il 52° festival della valle d’itria - Aise.it; 52° Festival della Valle d'Itria; Ho guardato le sfilate Autunno Inverno 2026 di Tokyo e queste sono i trend che voglio indossare ora. Firenze, ultimi 10 giorni per visitare la grande mostra dedicata al mito di OrfeoA Palazzo Medici Riccardi, e il 7 settembre speciale performance che guiderà i partecipanti in un viaggio letterario attraverso il mito Firenze, 30 agosto 2024 – Mancano solo 10 giorni alla chiusura ... lanazione.it L'EurOrchestra porta il mito di Orfeo nella chiesa di San Girolamo, a BariBARI - Sarà un concerto nel mito di Orfeo l'ultimo appuntamento del «Festival du Pastiche» dell'EurOrchestra, la rassegna organizzata nell'ambito de Le Due Bari 2024. Il 18 agosto alle ore 20.30, ... lagazzettadelmezzogiorno.it Presentata al Piccolo di Milano la 52ª edizione del Festival della Valle D'Itria. Tra il mito di Orfeo e il dramma delle migrazioni, la direttrice Silvia Colasanti firma un cartellone che unisce eccellenza musicale e riflessione sociale, celebrando il prestigioso Premi - facebook.com facebook