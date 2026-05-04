Melodie sperimentali tra jazz hip hop e funk | al Bonci si apre il tour estivo dei Cmon Tigre
Sabato 9 maggio si terrà al Teatro Bonci un concerto che segna l’inizio del tour estivo di un collettivo musicale internazionale. La band presenta un sound sperimentale che combina elementi di jazz, afro-jazz, hip hop e funk, creando un paesaggio sonoro difficile da definire. L’evento porta nella città un mix di influenze e stili diversi, rendendo il concerto un appuntamento interessante per gli appassionati di musica.
Con il concerto in programma al Teatro Bonci sabato 9 maggio, Cesena apre il tour estivo di C’mon Tigre, collettivo cosmopolita che ha sviluppato negli anni un paesaggio sonoro difficile da classificare, fusione ipnotica di jazz, afro-jazz, hip hop e funk.Per il suo approccio innovativo alla.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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