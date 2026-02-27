Il mondo della danza si apre a nuove energie con la scena di 'Beauséjour', un progetto che unisce musica e performatività. Mourad Merzouki, riconosciuto come uno dei più influenti coreografi francesi, porta sul palco la sua visione innovativa dell’hip-hop. La sua compagnia Käfig, che significa 'gabbia', ha realizzato numerose opere apprezzate in tutto il mondo, coinvolgendo milioni di spettatori in vari paesi.

di Stefano Marchetti Mourad Merzouki è stato definito ’il Béjart dell’hip-hop’ ed è oggi il coreografo francese più rappresentato al mondo: con la sua compagnia Käfig (che in arabo e in tedesco significa ‘gabbia’), ha creato quaranta opere, raggiungendo più di due milioni di spettatori in 65 Paesi. Merzouki è riuscito a portare l’hip-hop dalla strada al palcoscenico, senza limiti, senza costrizioni, anzi lanciando sempre una nuova sfida al corpo e alla mente. ’Beauséjour’ è la sua nuova creazione che – in prima ed esclusiva italiana – sabato 6 e domenica 7 marzo alle 20.30 inaugurerà il cartellone di danza del teatro Comunale di Bologna,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Beauséjour’. Si parte con l’energia dell’hip-hop

