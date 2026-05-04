Mel Gibson tra i vicoli di Lecce | incantato dal barocco salentino

L’attore e regista Mel Gibson è stato avvistato nei vicoli storici di Lecce, dove si è soffermato ad ammirare l’architettura barocca della città. Durante una passeggiata, ha visitato la Basilica e ha mostrato interesse per i dettagli della pietra leccese. Testimoni riferiscono che Gibson si è fermato a osservare alcune particolarità dell’edificio e ha scattato alcune fotografie. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma la sua presenza ha attirato l’attenzione dei passanti.

? Cosa scoprirai Chi ha incontrato Mel Gibson tra i vicoli della Basilica?. Come ha reagito il regista davanti alla pietra leccese?. Perché il nuovo film di Gibson è stato girato in Salento?. Quale legame unisce il set cinematografico agli scavi di Lecce?.? In Breve Gibson ha visitato la Basilica di Santa Croce incontrando il parroco don Mauro Carlino.. Il regista ha girato sequenze per il film The Resurrection of the Christ a Torre Guaceto.. L'attore ha osservato gli scavi romani situati nella piazza di Sant'Oronzo a Lecce.. La visita è avvenuta durante il ponte festivo del 1° maggio nel centro storico.. L’attore Mel Gibson ha sorpreso i passanti nel centro storico di Lecce durante il ponte del 1° maggio, lasciandosi incantare dalla bellezza della Basilica di Santa Croce dopo le riprese effettuate nella riserva naturale di Torre Guaceto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mel Gibson tra i vicoli di Lecce: incantato dal barocco salentino Notizie correlate Salta Matera: cambiano i piani per il nuovo film di Mel GibsonABBONATI A DAYITALIANEWS Riprese annullate nella città dei Sassi Cambio di programma per il nuovo progetto cinematografico di Mel Gibson. Mel Gibson e la Resurrezione: Viganò sul set, 2027 data di svolta.La Passione Contestata: Mel Gibson, Viganò e il Ritorno sul Grande Schermo della Resurrezione Il ritorno sul grande schermo della resurrezione di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A Torre Guaceto Mel Gibson posa con la statuetta di San Nicola: lo scatto dal set di The Resurrection of the Christ; Mel Gibson a Lecce: visita a Santa Croce; Mel Gibson a sorpresa nel cuore di Lecce: il regista tra turisti e curiosi mentre gira il suo nuovo film in Puglia; Mel Gibson, l'attore americano a Torre Guaceto per The Resurrection of the Christ. E sul set spunta la statuetta di San Nicola. Mel Gibson in Puglia per il nuovo film, visita a sorpresa a LecceL’attore e regista americano è arrivato nel capoluogo salentino dopo aver girato alcune scene nella riserva naturale di Torre Guaceto per The Resurrection of the Christ, sequel de La Passione di Crist ... tg24.sky.it Mel Gibson a sorpresa nel cuore di Lecce: il regista tra turisti e curiosi mentre gira il suo nuovo film in PugliaLECCE – Passeggiata tra storia e stupore per Mel Gibson, avvistato oggi nel centro storico di Lecce mentre si muoveva tra le bellezze barocche della città e i ... corrieresalentino.it Mel Gibson incantato da Lecce. Il regista e attore americano, in Salento per le riprese del sequel de “La Passione di Cristo”, si è concesso una serata da turista nel cuore del capoluogo barocco. Con grande discrezione, ma senza passare inosservato, Gibson - facebook.com facebook Mel Gibson a Torre Guaceto per il nuovo film: la Puglia set internazionale tra mare e storia x.com