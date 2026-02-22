Mel Gibson e la Resurrezione | Viganò sul set 2027 data di svolta

Mel Gibson, regista, ha deciso di portare di nuovo sul grande schermo la storia della Resurrezione di Cristo, attirando l’attenzione di Viganò, presente sul set. La scelta di ricostruire quei momenti sacri ha suscitato molte discussioni tra gli spettatori e gli esperti. La produzione, in corso nel 2027, prevede scene altamente realistiche e coinvolgenti. La data di uscita si avvicina, e l’attenzione si concentra sulle reazioni del pubblico e sulla qualità del film.

La Passione Contestata: Mel Gibson, Viganò e il Ritorno sul Grande Schermo della Resurrezione. Il ritorno sul grande schermo della resurrezione di Cristo, diretto da Mel Gibson, è al centro di un crescente dibattito. La scelta di coinvolgere come consulente spirituale l'arcivescovo Carlo Maria Viganò, figura controversa e scomunicata dalla Chiesa cattolica, ha sollevato un'ondata di polemiche tra Cinecittà e le location di Matera, dove sono attualmente in corso le riprese del sequel de La Passione di Cristo. Il film, previsto in due parti nel 2027, vede anche un rinnovamento del cast, con nuovi attori che interpretano i ruoli chiave della narrazione biblica.