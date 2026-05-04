Durante il ponte del 1° maggio, il centro di Lecce ha visto una presenza insolita di turisti, tra cui anche l’attore Mel Gibson. L’attore è stato avvistato in alcune zone centrali della città, dove ha fatto una breve sosta per pregare nella chiesa di Santa Croce. Un video mostra Gibson mentre si avvicina all’ingresso della chiesa e si sofferma per qualche istante. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei passanti.

Tra i turisti che hanno affollato Lecce durante il ponte del 1° maggio c’era anche Mel Gibson. L’attore e regista è arrivato nel Salento dopo aver girato alcune scene del suo nuovo film, La passione di Cristo: Resurrezione, tra la riserva naturale di Torre Guaceto (Brindisi) e altre location pugliesi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @melgibsonfansiteitaly La sua presenza nel centro storico non è ovviamente passata inosservata: abbigliamento casual, cappellino bianco e una passeggiata tra i vicoli affollati della città. Gibson si è mosso tra i principali punti d’interesse, fermandosi in particolare davanti all’ anfiteatro romano di Piazza Sant’Oronzo, dove sono in corso scavi che stanno riportando alla luce nuove tracce della Lecce antica.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Mel Gibson a Lecce tra i turisti: sorpresa in centro e tappa in preghiera a Santa Croce (VIDEO)

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