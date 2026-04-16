Cinema danza hip hop e musica dal vivo | l' energia giovanile si scatena per Stra Foro

Sabato 18 aprile, il Foro Annonario ospiterà “StraForo Art Wave”, un evento gratuito dedicato all’arte giovanile. La manifestazione includerà spettacoli di cinema, danza hip hop e musica dal vivo, coinvolgendo giovani artisti e talenti emergenti. L’evento mira a mettere in mostra le diverse espressioni artistiche legate alle nuove generazioni, offrendo uno spazio di visibilità e confronto.

Sabato 18 aprile, al Foro Annonario prende vita “StraForo Art Wave”, un evento a ingresso gratuito interamente dedicato all’arte giovanile e alla valorizzazione dei talenti emergenti. L’evento partirà alle 15.30 con l’apertura dell’esposizione dei giovani partecipanti al contest di ‘Arti Visive’.🔗 Leggi su Cesenatoday.it TEENS HIP HOP GIRL°S Notizie correlate La Notte Viola: a Rimini danza, hip hop e cinema per la ricerca sull’epilessiadi Massimiliano Craus Una volta tanto la danza si fa portavoce di uno spettacolo e di un palcoscenico ben diversi da quelli consueti. Leggi anche: Hip hop e laboratori di cinema e musica: da Xinergie attivati tre corsi gratuiti Contenuti utili per approfondire Film sulla danza: i più belli da vedere. Billy Elliott, Dirty Dancing, FlashdanceAlla voce film sulla danza, non può che venirti in mente l'inglese Billy Elliot. Pur avendo più di un di secolo, il film è considerato un cult. È la storia di Billy ragazzo cresciuto in un quartiere ... style.corriere.it I 15 film più belli sulla danza: classica, moderna e hip hopTratta dalla vera storia del ballerino Philip Mosley, figlio di un minatore che si guadagnò una borsa di studio per la Royal Ballet School, è una commedia inglese garbata, ambientata negli anni 80, ... iodonna.it