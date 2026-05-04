Medicina interna | Isola delle Femmine ospita il IX congresso nazionale

Nell’Isola delle Femmine si svolge il IX congresso nazionale di medicina interna, un evento che riunisce professionisti del settore per confrontarsi sui temi più attuali. Tra gli argomenti discussi, si parla di come l’intelligenza artificiale possa influenzare le scelte del personale medico, portando a nuove modalità di assistenza e diagnosi. La manifestazione si tiene presso le strutture dedicate alla formazione e alla ricerca sanitaria della zona.

? Cosa scoprirai Come può l'intelligenza artificiale cambiare la responsabilità decisionale del medico?. Perché l'iperspecializzazione rischia di frammentare i percorsi di cura del paziente?. Chi saranno i protagonisti del confronto tra scienza e vissuto dei pazienti?. Come si integra la medicina clinica con il benessere fisico outdoor?.? In Breve Presidenza congiunta affidata ai professori Salvatore Corrao e Francesco Perticone.. Attività motorie outdoor con la Polisportiva Palermo e Mimmo Ferrito.. Intervento del professor Francesco Del Galdo dell'Università di Leeds sulla sclerodermia.. Dibattito sull'intelligenza artificiale previsto per giovedì 21 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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