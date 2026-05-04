Medesano scontro tra auto e bici | ciclista trasportato al pronto soccorso di Fidenza

Lunedì mattina, a Medesano, un incidente si è verificato lungo via Ghiaie tra un'auto e una bicicletta. La collisione è avvenuta nelle prime ore e ha coinvolto un ciclista che è stato trasportato al pronto soccorso di Fidenza per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e effettuare i rilievi.

Un'auto e una bicicletta si sono scontrate a Medesano, mentre stavano percorrendo strada Ghiaie, nelle prime ore della mattinata di lunedì 4 maggio. Pochi minuti prima delle ore 7.30 i due mezzi sono venuti a contatto, per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio il ciclista, caduto.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Scontro tra un'auto e una bici: ciclista trasportato in ospedale Schianto tra auto e bici a Medesano: ciclista 85enne finisce all'ospedaleNella mattinata di mercoledì 22 aprile si è verificato un grave incidente stradale a Medesano. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Scontro tra auto e bici a Medesano: ciclista ferito trasportato al pronto soccorso; Incidente in moto a Ramiola: 34enne muore dopo il ricovero. Scontro tra auto e bici a Medesano: ciclista ferito trasportato al pronto soccorsoScontro tra un'auto e una bici a Medesano questa mattina. L'incidente è avvenuto questa mattina verso le 7,10 all'altezza della rotonda che porta a strada Ghiaie. Ad avere la peggio la persona che era ... gazzettadiparma.it