L’allenatore del Real Madrid ha confermato che sia Bellingham che Mbappe sono infortunati e non saranno disponibili per la prossima trasferta contro il Manchester City. La notizia è stata comunicata in conferenza stampa senza ulteriori dettagli sui tempi di recupero. La squadra si prepara quindi senza due dei suoi attaccanti principali, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi.

2026-03-16 21:52:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’allenatore del Real Madrid Alvaro Arbeloa ha rivelato che Kylian Mbappe sarà disponibile per la trasferta contro il Manchester City negli ottavi di finale di Champions League – ma Jude Bellingham non sarà presente nonostante sia nominato nella squadra viaggiante. I due hanno saltato l’andata della scorsa settimana a Madrid per infortunio, con il Real che ha vinto 3-0 in loro assenza grazie alla tripletta di Federico Valverde. Entrambi sono stati inclusi nella lista dei convocati del Real per la gara di ritorno all’Etihad martedì, provocando una certa eccitazione tra i fan che avrebbero potuto vedere la coppia in azione mentre cercano di finire il lavoro e raggiungere i quarti di finale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’allenatore del Real Madrid, Arbeloa, conferma gli infortuni di Bellingham e Mbappe prima della trasferta del Manchester City

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