Maturità 2026 | nel Colloquio centrale anche il Documento del 15 maggio in versione light Ecco perché

Per la maturità del 2026, sono previste modifiche al colloquio centrale, che includeranno anche una versione semplificata del Documento del 15 maggio. La prova cambierà sia nella sua struttura che nel modo in cui viene affrontata, segnando un aggiornamento rispetto alle edizioni precedenti. Le nuove modalità sono state annunciate e riguardano specificamente come gli studenti dovranno presentare e discutere il materiale durante l'esame.

Maturità 2026, cambia la modalità di svolgimento del Colloquio. Non solo nella struttura, ma anche nel modo di concepire la prova. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Maturità 2026, documento 15 maggio non è stato eliminato. PrecisazioniMaturità 2026: si accendono i riflettori sulla parte relativa alla nomina delle commissioni e agli adempimenti che porteranno le scuole a poter... Maturità 2026: griglia di valutazione del Colloquio sarà modificata ma non rivoluzionata. Ecco comeUno dei quesiti ricorrenti tra gli addetti ai lavori, nei giorni successivi alla pubblicazione delle discipline oggetto della seconda prova e del...