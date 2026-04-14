La Prima Corte d’Assise di Milano ha deciso di assolvere due guardie giurate coinvolte nel caso di Giovanni Sala, il trentiquattrenne scomparso tra il 19 e il 20 agosto 2023. La sentenza si basa sul fatto che le due persone erano impegnate nel rispetto delle procedure di sicurezza e non hanno commesso alcuna illecito durante l’evento. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’intervento delle forze di sicurezza in quella notte.

La prima Corte d’Assise di Milano ha pronunciato l’assoluzione per le due guardie giurate coinvolte nella vicenda che ha portato alla scomparsa di Giovanni Sala, il trentaquattrenne palermitano deceduto la notte tra il 19 e il 20 agosto del 2023. I magistrati hanno stabilito che l’azione dei vigilantes, di 46 e 64 anni, non è punibile in quanto rientra nell’ambito dell’adempimento del dovere, respingendo così l’accusa di omicidio preterintenzionale. L’episodio scatenante risale a circa due anni fa, quando il giovane originario di Palermo si trovava in via Russolo, in zona Rogredo, manifestando uno stato di confusione mentale. In quel frangente, i due addetti alla sorveglianza dei cancelli d’ingresso della sede di intervennero per gestire l’uomo, che appariva alterato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Sala, Milano assolve i vigilantes: fu solo adempimento del dovere

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