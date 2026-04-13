Maturità 2026 scadono oggi le domande per commissari e presidente | Compensi indecorosi aggiornare tabelle

Oggi scade il termine per la presentazione delle domande da parte di docenti e dirigenti scolastici che intendono far parte della commissione d'esame per la Maturità 2026. La procedura riguarda la scelta dei componenti e la definizione dei ruoli, tra cui quelli di commissari e presidente. Nei giorni scorsi si sono sollevate critiche riguardo ai compensi previsti, ritenuti insufficienti rispetto al carico di lavoro richiesto.