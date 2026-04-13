Maturità 2026 scadono oggi le domande per commissari e presidente | Compensi indecorosi aggiornare tabelle
Oggi scade il termine per la presentazione delle domande da parte di docenti e dirigenti scolastici che intendono far parte della commissione d'esame per la Maturità 2026. La procedura riguarda la scelta dei componenti e la definizione dei ruoli, tra cui quelli di commissari e presidente. Nei giorni scorsi si sono sollevate critiche riguardo ai compensi previsti, ritenuti insufficienti rispetto al carico di lavoro richiesto.
Scade oggi il termine per i docenti e i dirigenti scolastici per la formazione delle commissione d'esame per la Maturità 2026. Restano, tuttavia, le polemiche sui compensi. La Gilda degli Insegnanti: "Indecorosi".🔗 Leggi su Fanpage.it
Maturità, la protesta della Gilda: “Compensi commissari fermi al 2007 e indecorosi. Le tabelle vanno raddoppiate”Un rito che si ripete ogni primavera, ma che quest'anno suona come una denuncia ancora più amara.
Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro oggi 13 aprile: chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi [LO SPECIALE]La Maturità 2026 si compone di un pezzo importante: la domanda di docenti e Dirigenti Scolastici per la formazione delle commissioni.